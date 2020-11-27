العراق يتوقع تعاملاً مغايراً معه في ظل إدارة بايدن

2020/11/27 | 09:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​توقع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، "تعاملا مغايرا" لإدارة المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية جو بايدن مع الملف العراقي....

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