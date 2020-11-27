الأمن العراقي يضبط متفجرات تحوي 700 كغم من الـ C4 غرب بغداد

2020/11/27 | 09:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الأمن الوطني العراقي اليوم الخميس، عن ضبط متفجرات تحوي 700 كغم من مادة الـ"C4" شديدة الانفجار غرب بغداد. ...

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