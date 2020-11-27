الازيرجاوي يحذر من عدم إيجاد حلول للوضع المالي وتأثيرها على اجراء الانتخابات

2020/11/27 | 09:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، من عدم إيجاد حلول للوضع المالي الذي يمر به العراق، مبينا ان استمرار هذا الوضع ستكون له اثار سلبية على اجراء الانتخابات المبكرة.وقال الازيرجاوي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب ينبغي ان يستجوب وزير المالية ورئيس الوزراء إزاء الوضع المالي الذي يمر به العراق، اذ لابد ان تكون هناك أجوبة حقيقة من المسؤولين على الملف المالي والاقتصادي”.وأضاف ان “معاش المواطن يجب تأمينه ورصد المبالغ اللازمة لضمان عدم حدوث العجز المالي، وكذلك ضمان توفير المبالغ لاجراء الانتخابات المبكرة”.وبين ان “ العراق يمر بمشكلة حقيقية، خاصة ما يتعلق باجراء الانتخابات وتوفير رواتب الموظفين، وفي حال الاستمرار بالوضع الراهن فأن من المستبعد ان تكون هناك انتخابات نزيهة وكفوءة”.



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