بعد أن حرمته إيران من الدراسة بسبب ديانته..

2020/11/27 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني البهائيون في إيران من حرمانهم التعليم الجامعي لأسباب دينية، تأتي ضمن عملية الاضطهاد التي تعاني منها الطائفة البهائية في الدولة الفارسية.

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