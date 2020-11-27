ذي قار.. تعطيل الدوام الرسمي ليوم الـ28 من تشرين الثاني لكل عام (وثيقة)

2020/11/27 | 09:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قررت محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الـ28 من تشرين الثاني لكل عام استذكارا لحادثة جسر الزيتون.

وقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي في بيان له، امس الخميس (26 تشرين الثاني 2020) إنه "اصدر امرا اداريا بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الثامن والعشرين من تشرين الثاني لكل عام، استذكارا لحادثة جسر الشهداء الزيتون".

ووقعت حادثة الزيتون فجر الـ28 من تشرين الثاني 2019، بعد قيام قوة عسكرية خاصة بقيادة الفريق جميل الشمري التقدم لفتح جسر الزيتون المغلق من قبل محتجين، ثم بدؤوا إطلاق النار عليهم وهم نيام في خيم الاعتصام، وسقط العشرات بين قتيل وجريح، كما امتلأت جوانب الجسر بالدماء والملابس وبعض قطع الفرش.

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