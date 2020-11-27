مفاجئة الصدمة

2020/11/27 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد حسن الساعدي

تتحدث التقارير الواردة من واشنطن أن

ترامب بدأ تحركات وصفت بالجنونية

لتوجيه ضربة ضد إيران، والبعض الآخر نحو

سوريا وهناك من يتحدث عن فوضى خلاقة

ستكون داخلياً في الولايات المتحدة

الأمري

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