التحولات الجديدة في النظام الامبريالي العالمي - عبد السلام أديب

2020/11/27 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 – منذ ظهور نمط الإنتاج الرأسمالي في القرن الثالث عشر ما فتئ يعرف سيرورة متصاعدة تجعله يحقق تحولات هائلة في قوى الإنتاج وفي علاقات الإنتاج، وقد أكد كارل ماركس على هذا التحول الذي عرفه نمط الإنتاج وأيضا التحول الذي عرفته الطبقة البرجوازية المعنية بهذا النمط في بيانه الشيوعي لسنة 1848: "البرجوازية العصرية، نتاج مسار تطور طويل، وسلسلة تحولات في نمط الإنتاج والمواصلات.



فكل مرحلة، من مراحل تطو ......





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