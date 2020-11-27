الثقافة تستعد لافتتاح مهرجان الواسطي غداً السبت

2020/11/27 | 09:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - فاطمة رحمة

تستعد دائرة الفنون التشكيلية التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار لافتتاح مهرجان الواسطي للفن التشكيلي، بدورته الثالثة عشرة، على قاعة دائرة الفنون في ديوان الوزارة.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور علي عويد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التحضيرات جارية منذ أربعة أشهر في الدائرة من خلال نشر دعوة مفتوحة للمشاركة على وسائل الإعلام كافة ،وتم تحديد يوم الثامن من تشرين الأول موعداً أقصى لتسلم المشاركات".

وأضاف عويد أن "المهرجان له قيمتان معنويتان ،الأولى تتعلق بالجمال ،والثانية مادية وتهدف إلى تحقيق المنفعة المادية للفنانين المشاركين"، لافتاً إلى أن "اللجنة الفنية للمهرجان ضمت ممثلين عن كلية الفنون في جامعة بغداد ونقابة الفنانين وجمعية التشكيليين".

وتابع أن "المهرجان سيشهد عرض 325 عملاً لـ 290 فناناً بواقع عمل أو عملين لكل مشارك، توزعت بين 159 لوحة و89 منحوتة و13 قطعة خزفية و64 رقعة خطية"، مشيراً إلى أن "الدائرة خاطبت الجهات الرسمية والرئاسات الثلاث لاقتناء الأعمال التي ستعرض في المهرجان بهدف مساعدة الفنانين".

وأكد عويد أن "المهرجان سيكون مركزاً تسويقياً دائمياً ،وسيواصل عمله لترويج أعمال التشكيليين محلياً وعربياً وإقليمياً وعالمياً لبيع تلك الأعمال مباشر وإلكترونياً".

وأشار إلى أن "جدول أعمال المهرجان يتضمن ندوة بعنوان (التراث ومراحل التجدد) يحاضر فيها الدكتور شوقي الموسوي والدكتور محمد الكناني، وحلقة نقاشية عن (أسس ومؤهلات دعم المتحف الوطني للفن الحديث) يلقيها الدكتور فاخر محمد وصلاح عباس، وكذلك ندوة عن (الفن المعاصر في العراق..



أساليبه واتجاهاته) يتحدث فيها الدكتور سلام جبار والدكتور محمود شبر، إضافة إلى محاضرة بعنوان (الفن والقمامة) لبلاسم محمد، وسيشهد المهرجان توزيع الشهادات التقديرية ".

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