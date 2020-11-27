بعد وفاته بـ8 سنوات.. استئناف الحكم على منفذ لوكربي

2020/11/27 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ 5 قضاة أسكتلنديين النظر في قضية الليبي عبد الباسط المقرحي، الذي أدين خلال حياته باعتداء لوكربي في 1988، وطعنت عائلته في الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد بعد وفاته.

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