خبير اقتصادي: قطاع الاتصالات بامكانه سد عجز الموازنة عن طريق الشركات الوطنية

2020/11/27 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين الخبير الاقتصادي محمد الساعدي، ان قطاع الاتصالات بامكانه رفد الدولة بملايين الدولارات يوميا لو استغل بالشكل الصحيح، لافتا الى ان استحواذ الشركات الخاصة على هذا المجال جعل الدولة تعتمد كليا على النفط في بناء موازنتها.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “انهاء عمل شركات الاتصالات الحالية يجب ان يعقبه انشاء شركات اتصال وطنية او قيام الحكومة بشراء الشركات الحالية من اجل ان تكون جميع الايرادات للدولة”.واضاف ان “الاتصالات توفر للدولة يوميا ملايين الدولارات لو استغلت بالشكل الصحيح، مع دعم ارصدة الشحن لضمان وصول الخدمة لاكبر عدد من المشتركين”.وبين ان “ العراق بنبغي ان يطلق قمرا صناعيا خاصا به من اجل ادارة اتصالاته بالشكل الصحيح، وضمان حصوله على جميع الايرادات بدلا من شراء الخدمة من القمر الصناعي بملايين الدولارات”.



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