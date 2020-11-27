"خيبة أمل" تخفيف العقوبة عن كندي قتل 6 مصلين في مسجد

2020/11/27 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خففت محكمة كندية الحكم بالسجن المؤبد الصادر على كندي قتل ستة مصلين بالرصاص في أحد مساجد كيبيك في يناير 2017 إلى 25 عاما بدلا من أربعين عاما، معتبرة أن سجنه مدى الحياة غير دستوري.

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