2020/11/27 | 10:31 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدثان وسط العاصمة بغداد برزا في المشهد الامني ليلة امس الخميس احدهما انفجار عبوة مقابل متجر لبيع الخمور ضمن منطقة ٤٢ في الكرادة تسبب بأضرار جسيمة في سيارة مدنية وجدار في محيط الانفجار، واصابة عدد من المواطنين بجروح .



ووقع الانفجار بعد ساعات قليلة من اقتحام جماعة “ربع الله” مركزا للمساج في المنطقة ذاتها وتحطيم محتوياته قبل إضرام النار فيه وهم يحملون الهراوات كما بين التصوير الفديوي في مواقع التواصل الاجتماعي .



ولم توضح القوات الامنية اجراءاتها العملية ازاء هذه الخروقات.ويرى مراقبون امنيون ان اغلب هذه الخروقات تحصل عادة بسبب الخلافات المالية وفرض الاتاوات على اصحاب الفنادق والمتاجر المنتشرة وسط العاصمة بغداد،دون ملاحقة القوات الامنية للفاعلين رغم تحركهم بوضوح في مركز العاصمة.انتهى .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خروقات امنية بعبوة ناسفة واعمال تخريب وسط بغداد دون تحرك القوات الامنية 7 SKY TV.

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