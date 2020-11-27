نجم “بنت الجيران”.. عمر كمال يفجر مفاجأة عن 3 كليبات مع نور الزين: كيف تفاعل العراقيون والمصريون؟

2020/11/27 | 10:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

فجر الفنان الشعبي المصري الشهير عمر كمال وصاحب الأغنية الشهيرة “بنت الجيران”، مفاجأة للجمهورين العراقي والمصري على حد سواء، ليحصد ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحيى كمال حفلين ضخمين في بغداد بحضور واسع من الجمهور العراقي، قبل أن يعلن في مفاجأة انه يحضر لـ3 كليبات مع الفنان العراقي نور الزين.

وبالرغم من امتلاك كمال جمهورًا ومحبين من مختلف انحاء الوطن العربي، إلا انه يواجه انتقادات شرسة بشكل مستمر من قبل الجماهير التي تعتبره “يسيء” للفن بسبب نوع اغانيه التي تدعى بـ”المهرجانات”.

وكتب عدد من المعلقين المصريين تعليقات ساخرة وأخرى مشجعة، فيما جاء تعليق مصري قائلًا: ستكرهني بزين”، في إشارة إلى الفنان العراقي نور الزين.

من جانب اخر، حصدت المفاجأة ترحيبًا واسعًا من قبل بعض المعلقين المصريين، الذين أكدوا اعجابهم بنور الزين متطلعين لمشاهدة الاعمال الـ3 باسرع وقت.

وفي وقت سابق، نشر مغني المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه على إنستجرام، فيديو له أثناء حفله الأول في العراق، وهو يغني أغنيته الشهيرة “بنت الجيران”، فيما حرص الجمهور على ارتداء الكمامات خلال الحفل، مرددين معه كلمات الأغنية.

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