العمليات المشتركة: داعش دخل مرحلة الانحدار وهجماته تراجعت هذا العام

2020/11/27 | 10:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، دخول تنظيم داعش بمرحلة الانحدار، مشيرة الى ان العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات العراقية ساهمت بانخفاض عدد الهجمات الارهابية للتنظيم.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، اليوم (27 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "عصابات داعش الإرهابية انكسرت انكسارا كبيرا في العام الحالي، وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية، لاسيما الجهود الاستخبارية، وهي الآن في مرحلة الاندحار".

وأضاف الخفاجي أن "القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية التي مارست ضغطا كبيرا على هذه المجاميع الإرهابية"، لافتا إلى أن " المواطن بات واعيا لما يتم طرحه من تلك العصابات ،التي تحاول الكذب باعتمادها على مواد ارشيفة قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية المنهارة معنويا، بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات وإلقاء القبض على عناصرها وقياداتها الإرهابية".

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