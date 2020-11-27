كاطع الركابي: قانون الجرائم الالكترونية يحافظ على هوية الإنسان العراقي

2020/11/27 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، إن قانون الجرائم الالكترونية، يهدف للمحافظة على هوية الإنسان العراقي.

وأكد في تصريحات صحفية، أن القانون وصل للبرلمان منذ عام الفين وأحد عشر، ولكنه لا يزال حتى الان قيد المناقشة، بسبب الاعتراض على بعض الفقرات الموجودة فيه، على رغم من كون هذه القانون لا يهدف للضغط او الاخلال بحقوق الانسان.

وأضاف الركابي أن ما يشيع عن تسبب القانون بحبس نصف العراقيين غير حقيقي، كما انه لا توجد عقوبة السجن المؤبد فيه.

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