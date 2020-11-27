الموارد المائية: السدود جاهزة لاستقبال موسم الامطار المقبل

2020/11/27 | 10:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة الموارد المائية جاهزية السدود لاستقبال موسم الامطار المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عون ذياب، الاستعداد لمواجهة كميات الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة وهنالك فراغات تخزينية واسعة في المنطقة الوسطى والجنوبية مهيأة لاستقبال أي كمية من المياه، مضيفا أن الوزارة بحاجة إلى تلك الكميات من المياه لدعم قطاع الزراعة المحلية.

وأشار المتحدث إلى احتمالية أن تتسبب الأمطار بسيول خاصة في المناطق الشرقية منا لبلاد.

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