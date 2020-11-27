2020/11/27 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، أن عصابات “ داعش” الإرهابية حالياً في مرحلة الاندحار والانكسار الكبير.

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن ” عصابات داعش الإرهابية انكسرت انكساراً كبيراً في العام الحالي ،وانخفض عدد هجماتها الإرهابية بسبب العمليات التي تقوم بها القوات الأمنية ،لاسيما الجهود الاستخبارية، وهي الآن في مرحلة الاندحار”.

وأضاف الخفاجي أن “ القوات الأمنية تواصل عملياتها الاستخبارية التي مارست ضغطاً كبيراً على هذه المجاميع الإرهابية”.

وأوضح، أن “المواطن بات واعياً لما يتم طرحه من تلك العصابات ،التي تحاول الكذب باعتمادها على مواد ارشيفة قديمة بهدف إعطاء معنويات زائفة لعناصرها الإرهابية المنهارة معنوياً، بسبب الضربات المتتالية التي تتلقاها هذه العصابات وإلقاء القبض على عناصرها وقياداتها الإرهابية”.

وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين أكد، امس الخميس، أن تنظيم “ داعش” الإجرامي كثف أنشطته في العراق في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى انه اصبح اكثر نشاطا مما كان عليه قبل أشهر قليلة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: داعش في مرحلة الاندحار والانكسار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة: داعش في مرحلة الاندحار والانكسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).