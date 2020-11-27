العراقيون أمام “فرصة” للحصول على أرباح مالية وهم في المنازل

2020/11/27 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دعا مصرف الرافدين، الجمعة، المواطنين الى ايداع أموالهم في المصرف والحصول على فوائد مالية ربحية لهم.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “ايداع أموال المواطنين في فروع المصارف وفتح الحسابات المصرفية لهم يقابله منح الفوائد المترتبة عليه”.

وأضاف أن “الكثير من المواطنين مايزالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى وعليهم الاستفادة من تحريك هذه الأموال في القطاع المصرفي واستثمارها واستقطابها لتشغيلها في قطاعات أخرى”.

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