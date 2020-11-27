البرجوازي غير النبيل - حسن مدن

2020/11/27 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن سخر موليير في ملهاته "البرجوازي النبيل" من بطله المسيو جوردان الذي حين اغتنى فجأة واقترب من الوسط المخملي للنبلاء وعلية القوم والأثرياء، وجلسائهم من المثقفين والفنانين، انبهر من أحاديثهم وذرابة ألسنتهم وسلاسة مصطلحاتهم العصية على قاموسه العامي فاستأجر معلماً أو مؤدباً كي يؤهله ليتحدث بطريقتهم .



كان الدرس الأول للمعلم عن الفرق بين الشعر والنثر، حيث شرح لتلميذه أن كل ما ليس شعراً يندرج في باب النثر، ......





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