من مذكرات امرأة متحرّرة -2- - نادية خلوف

2020/11/27 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف نسيت أن أقول لكم أنني فرح الحسيني .



أسماني والدي فرح على اسم امرأة كان يحبها ، كانت تجيد العزف على العود، كان يحبّ الفن، ثم تاب بعد أن أصبح في الخمسين من عمره ، وذهب إلى الحج مع أمي ، و بعد عودته قال لها -أعني لأمي -أنه سوف يكمل نصف دينه، عليه أن يتزوج بثانية لأنّ أمي كبرت ، وهو لا زال قوياً وشاباً ، فالرجل لا يكبر -حسب قوله، لكنه توفي بينما كان قد عقد على الفتاة، بعد وفاته .



أثبت أهل الفتاة أنه ا ......





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