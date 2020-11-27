الماديّة الجدليّة : الفهم الدغمائيّ-التحريفيّ الخوجيّ مقابل الفهم الماركسيّ-اللينينيّ-الماويّ - ناظم الماوي

2020/11/27 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناظم_الماوي - مقتطف 10 من " تعميقا لدحض أهمّ ترّهات حزب العمّال التونسي الخوجيّة الواردة في" الماوية معادية للشيوعية " - الجزء الثاني من الكتاب الأوّل من ثلاثيّة " حفريّات في الخطّ الإيديولوجي والسياسي التحريفي و الإصلاحي لحزب العمّال [ البرجوازي ] التونسي " لا حركة شيوعية ثورية دون ماوية !و الروح الثوريّة للماوية المطوَّرة اليوم هي الخلاصة الجديدة للشيوعيّة – الشيوعيّة الجديدة ( عدد 38 - 39 ......





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