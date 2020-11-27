العدل تشكل لجنة تحقيقية للكشف عن ’’جرائم’’ الملكية

2020/11/27 | 10:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العدل، الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، تشكيل لجنة تحقيقية للكشف عن جرائم الملكية، الخاصة بالتزوير والتلاعب في وثائق الملكية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح صحفي، إن "التزوير والتلاعب في وثائق الملكية لا يمكن أن يتم، لأن الوزارة تحتفط بنسخ أصلية من وثائق التسجيل العقاري وغيرها"، مشيراً إلى أن "الوزراة لديها تعاون مع الأمم المتحدة في كشف عمليات التزوير".





وأضاف أن "الوزارة شكلت لجاناً تحقيقية للكشف عن مثل هكذا جرائم، وحين يقوم تشخيص التلاعب مكتسباً الدرجة القطعية، يرسل الإبطال إلى المحكمة العليا، لكن حين يكون التلاعب مشخصاً وغير مكتسب الدرجة القطعية، ترفع مذكرة للوزير ليتخذ الإجراءات".





وتابع المتحدث باسم الوزارة أن "المحافظات المحررة شهدت تلاعباً بسبب العمليات الإرهابية وما رافقها من سرقة سجلات"، مشدداً على أن"وزارة العدل عازمة على كشف جميع عمليات التلاعب".

وأوضح أن"كل السجلات محفوظة الكترونياً في وزارة العدل وبعيدة عن التلاعب، وقد شرعت الوزارة في برنامج الحوكمة وكل شيء يتحول الكترونياً ويكون محفوظاً".

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