توافد مبكر لأنصار الصدر إلى ساحة التحرير ونواب يشاركون في التظاهرات

2020/11/27 | 10:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تبدأ التظاهرات ظهر اليوم الجمعة (مرتضى السوداني/الأناضول)بدأ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتوافد مبكراً إلى ساحة التحرير في بغداد للمشاركة في التظاهرات التي من المنتظر أن تنطلق بعد صلاة الجمعة اليوم، تأييداً للصدر.

ومنذ منتصف ليل الخميس – الجمعة، تشهد ساحة التحرير وصول المئات من أعضاء وأنصار التيار الصدري رافعين الأعلام العراقية، تمهيداً لانطلاق التظاهرات التي يشارك فيها سياسيون ونواب.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية صوراً لأعضاء في مجلس النواب عن تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري بعد وصولهم إلى ساحة التحرير، ومن بينهم النواب علاء الربيعي، وقصي الياسري وغايب العميري.

وقال النائب علاء الربيعي إن التيار الصدري هو الجهة الوحيدة القادرة على إدارة البلاد في المرحلة المقبلة، مبيناً في إيجاز صحافي، أن منصب رئاسة الوزراء من حصة التيار، وأن تظاهرات الجمعة إثبات بأن المنصب هو لصالح الصدريين والجمهور الصدري.

ولفت إلى أن تظاهرات الجمعة ستظهر التنظيم العالي لأبناء التيار الصدري، والطاعة لقائدهم، والاستعداد للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الحديث عن هذه التظاهرات على أنها دعاية انتخابية مبكرة يُعدّ أمراً غير منطقي، لأن أبناء التيار على استعداد تام لتلبية نداء الوطن والولاء متى ما تم احتياجهم، على حدّ قوله.

كما وصف عضو البرلمان السابق، القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، تظاهرات الجمعة بـ "المعركة"، مبيناً في تغريدة على موقع "تويتر" أن هذه المعركة لا تقل عن معارك جيش المهدي ضد الأميركيين، ولا تقل ضراوة وبسالة عن معارك "سرايا السلام" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي للدفاع عن المقدسات.

وتابع: "معركتنا اليوم هي إثبات وجود للهوية العراقية الوطنية الصدرية"، مخاطباً أنصار التيار الصدري بالقول إن "وجودكم الجمعة في تحرير النصر والمحافظات لا يقل عن الثبات في جبهات القتال".

معركتنا لاتقل قوة عن معارك جيش الامام المهدي ضد الامريكان ولاتقل ضراوه وبسالة عن معارك سريا السلام ضد داعش للدفاع عن المقدسات معركتنا اليوم هي اثبات وجود للهوية العراقية الوطنية الصدريه وجودكم الجمعة في تحرير النصر والمحافظات هو لا يقل ثباتا في جبهات القتال #ايلاكونا لو بيهم زود.

— حاكم الزاملي (@hakem_alzamily1) November 26, 2020

وأكد ضابط في شرطة بغداد لـ "العربي الجديد"، أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في الطرق المؤدية إلى ساحة المتظاهرين حفاظاً على أمن المحتجين، مشيراً إلى وجود تنسيق مع اللجان المشرفة على التظاهرات من أجل تسهيل تفتيش المتوجهين إلى الساحة مع توقعات زيادة أعداد المتظاهرين خلال الساعات المقبلة.

وأمس الخميس، دعت اللجنة المركزية المشرفة على تظاهرات التيار الصدري، أنصار التيار إلى التجمع في ساحة التحرير بعد صلاة الجمعة، مطالبة، في بيان، الجميع بجلب سجادة للصلاة والعلم العراقي، فضلاً عن ارتداء الكفوف والكمامات.



وشددت اللجنة على ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي بين المتظاهرين، مبينة أنها ستقوم بتخطيط ساحة التحرير لتحديد أماكن الوقوف.

ولفتت إلى أن التظاهرة تبدأ بعد صلاة الجمعة مباشرة، وستتم قراءة ميثاق خلال التظاهرة، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع اللجان التنظيمية والقوات الأمنية، كما أوضحت أن التظاهرات في المحافظات الجنوبية ستنطلق في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة.

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