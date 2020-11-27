مصرف الرافدين يدعو المواطنين لإيداع أموالهم والحصول على فوائد مالية

2020/11/27 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مصرف الرافدين المواطنين الى ايداع أموالهم في المصرف والحصول على فوائد مالية ربحية لهم..

وقال المكتب المصرف في بيان ان ايداع أموال المواطنين في فروع المصارف وفتح الحسابات المصرفية لهم يقابله منح الفوائد المترتبة عليه.

واشار المصرف الى ان الكثير من المواطنين ما يزالوا يكتنزون أموالهم في المنازل ومن دون جدوى وعليهم الاستفادة من تحريك هذه الأموال في القطاع المصرفي واستثمارها واستقطابها لتشغيلها في قطاعات أخرى.

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