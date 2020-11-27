2020/11/27 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الاسترالي الجمعة طرد ثلاثة عشر جنديا أثر تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وقال قائد الجيش ريك بور إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم والذي سيتم خلال أسبوعين ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه.

وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان أن وحدات النخبة في القوات الخاصة قتلت بشكل غير قانوني تسعة وثلاثين مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل لا سيما في عمليات إعدام تعسفية كانت من شعائر تدريب المجندين الجدد..

ودعا التقرير إلى إحالة تسعة عشر شخصا على الشرطة الفدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل الجيش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرد 13 جنديا على خلفية تقرير كشف عن قتل مدنيين في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرد 13 جنديا على خلفية تقرير كشف عن قتل مدنيين في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).