استحداث عطلة رسمية جديدة في العراق

2020/11/27 | 10:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اصدرت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار امرا اداريا يقضي باعتبار يوم 28 تشرين الثاني من كل عام عطلة رسمية.

وبحسب كتاب رسمي صادر من مكتب المحافظ، فان العطلة جاءت استذكارا لجميع شهداء المحافظة في الذكرى السنوية الاولى لحادثة جسر الزيتون العام الماضي.

وتضمن الامر الاداري وقوف جميع ابناء المحافظة وقفة حداد رسمية في الساعة الثامنة صباحا ولمدة 5 دقائق في اليوم الذي يليه تخليدا واكبارا للشهداء.

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