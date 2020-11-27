لندن تطلب من هيئة تنظيم الأدوية تقييم لقاح أسترازينيكا

2020/11/27 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الحكومة البريطانيّة، اليوم الجمعة، أنّها طلبت من هيئة تنظيم الأدوية لديها أن تُقيّم لقاح فيروس كورونا المستجدّ، الذي يطوّره مختبر أسترازينيكا البريطاني وجامعة أوكسفورد، وذلك استعداداً لطرحه في السوق.

وقال وزير الصحّة مات هانكوك في بيان “طلبنا رسميّاً من هيئة تنظيم الأدوية أن تُقيّم لقاح أوكسفورد/أسترازينيكا وأن تُحدّد ما إذا كان يلبّي معايير السلامة الصارمة”.



وأضاف أنّه في حال الموافقة عليه، فإنّ ذلك سيشكّل “خطوة مهمّة نحو طرح لقاح في أسرع وقت ممكن”.

والمملكة المتّحدة التي تُعتبر البلد الأكثر تأثّراً بالجائحة في أوروبا، بتسجيلها أكثر من 57 ألف وفاة جرّاء الفيروس، هي أيضاً “أوّل بلد في العالم يوقّع عقداً مع أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد، بما يضمن لها الحصول على مئة مليون جرعة”، بحسب ما أوضحت وزارة الصحّة.

وإذا تمّت الموافقة على اللقاح، سيتمّ تسليم 4 ملايين جرعة إلى المملكة المتّحدة قبل نهاية العام، تليها 40 مليون جرعة أخرى قبل نهاية مارس(آذار) 2021.

وكان رئيس أسترازينيكا أعلن الخميس أنّ هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث على اللقاح الذي تطوّره الشركة لمحاربة كوفيد-19، بعد بروز أسئلة حول الحماية التي يمكن أن يُقدّمها.

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