2020/11/27 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مبنى وزارة العدل

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

206 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة العدل، الجمعة، حصول عمليات تزوير وتلاعب في وثائق نقل الملكيات، مشيرة الى ان المحافظات "المحررة" شهدت تلاعبا بسبب العمليات الإرهابية وما رافقها من سرقة سجلات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في تصريح له، اليوم (27 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "التزوير والتلاعب في وثائق الملكية لا يمكن أن يتم، لأن الوزارة تحتفظ بنسخ أصلية من وثائق التسجيل العقاري وغيرها"، مشيرا إلى أن "الوزارة لديها تعاون مع الأمم المتحدة في كشف عمليات التزوير".





وأضاف أن "الوزارة شكلت لجانا تحقيقية للكشف عن مثل هكذا جرائم، وحين يقوم تشخيص التلاعب مكتسبا الدرجة القطعية، يرسل الإبطال إلى المحكمة العليا، لكن حين يكون التلاعب مشخصا وغير مكتسب الدرجة القطعية، ترفع مذكرة للوزير ليتخذ الإجراءات".





وتابع أن "المحافظات المحررة شهدت تلاعبا بسبب العمليات الإرهابية وما رافقها من سرقة سجلات"، مشددا على أن "وزارة العدل عازمة على كشف جميع عمليات التلاعب".

وأوضح أن "كل السجلات محفوظة الكترونيا في وزارة العدل وبعيدة عن التلاعب، وقد شرعت الوزارة في برنامج الحوكمة وكل شيء يتحول الكترونيا ويكون محفوظا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تنفي حصول تلاعب في وثائق نقل الملكية باستثناء المناطق المستعادة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تنفي حصول تلاعب في وثائق نقل الملكية باستثناء المناطق المستعادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).