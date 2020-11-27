مراصد طقس عالمية تتحدث عن فيضانات ستضرب العراق

2020/11/27 | 11:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أشارت توقعات موقع الطقس الشهير “Accuweather”، الجمعة، إلى حدوث فيضانات محلية في ثلاث دول بينها العراق.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن “موقع اكوا ويذر يشير في تقرير له ، الـــــى حدوث فيضانات محلـية في مناطق مــن العراق و الكويت و السعودية خلال يومي السبت والاحد”.

وكانت هيئة الأنواء الجوية ووزارة الموارد المائية، حذرتا في وقت سابق، من أمطار غزيرة وقدوم سيول غربية، بعد دخول العراق في منخفضين جويين.

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