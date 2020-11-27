العراق وجهاً لوجه امام البحرين في التصفيات الاسيوية بكرة السلة

2020/11/27 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يخوض المنتخب الوطني بكرة السلة، اليوم الجمعة، مباراة مهمة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2021.

ويواجه اسود الرافدين المنتخب البحريني على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة المنامة.

ومنذ وصوله الى البحرين فجر الاحد الماضي، يعاني المنتخب الوطني خلال تواجده في العاصمة بسبب الاجراءات الصحية المشددة من الجانب البحريني وسوء المعاملة والخدمات بحسب ما ادلى به اسود الرافدين.

ويسعى المنتخب الوطني الى تحقيق في المواجهة لتحسين صورته في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات لبنان والبحرين والهند.

وسيغيب عن المباراة كل من: علي حاتم وحسان علي وذوالفقار فاهم، لاصابتهم بفايروس كورونا حسب الفحص البحريني.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

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