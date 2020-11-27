رياضي عراقي يبيع أحذيته لتأمين إيجار منزله!

2020/11/27 | 11:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

في سابقة مثيرة، اقدم رياضي عراقي على بيع احذيته الرياضية الخاصة لتوفير اموال يسدد من خلاله ايجار منزله.

وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتأخر صرف الرواتب في اغلب المؤسسات الحكومية والخاصة، قام العداء العراقي محمد عبدالله والشهير بلقب “محمد حبانية” وهو أحد لاعبي منتخب ألعاب القوى وعضو نادي الشرطة، ببيع أحذيته الرياضية التي شارك بها في بطولات دولية لتأمين ثمن إيجار منزله بسبب عدم تلقيه مرتبه منذ ما يزيد عن سبعة أشهر.

وأوضح حبانية في تصريحات أنه لم يتقاضَ مرتبه منذ الشهر الرابع من هذا العام، ولغاية الآن، الأمر الذي دفعه الى بيع أحذية رياضية لتأمين تسديد ثمن إيجار منزله الذي يسكن فيه.

وحقق حبانية عدة ميداليات دولية للعراق في بطولات إقليمية وعربية، كان آخرها مارثون لبنان الدولي.

ووفقا لحبانية؛ فإنه لم يحصل سوى عن وعود من المسؤولين كانت هواء في شبك، إذ أن الاهتمام منصب فقط في العراق على كرة القدم بينما باقي الرياضات لا تلقى أي اهتمام.

المصدر: شفق نيوز

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