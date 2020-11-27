امين بغداد لـ«الاقتصاد نيوز»: استثناء محطات تصريف المجاري من القطع المبرمج للكهرباء

2020/11/27 | 11:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف امين بغداد، علاء المعماري، عن استثناء محطات تصريف المجاري من القطع المبرمج للتيار الكهربائي منذ اليوم الجمعة.

وقال المعاري في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن امانة بغداد فاتحت وزارة الكهرباء وحصلت على استثناء من القطع المبرمج للتيار الكهربائي على محطات تصريف المجاري"، مشيرا إلى أن "الاستثناء يبدأ من اليوم الجمعة في الساعة 12 ظهرا".

وأوضح أن قطع الكهرباء على محطات المجاري لمدة ساعة واحدة يؤثر على عمل امانة بغداد ويؤدي إلى تكدس المياه، مشيرا إلى أن الانواء الجوية ابلغتنا بان الأيام المقبلة ستشهد امطار ومازلنا نعمل لعدم تكرار ما حصل قبل أيام.

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