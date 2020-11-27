نائب عن سائرون يحذر من استمرار الأزمة المالية وأثرها على إجراء الانتخابات

2020/11/27 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي، من استمرار أزمة العراق المالية والتي سيكون لها آثار سلبية على إجراء الانتخابات المقبلة.

وقال الازيرجاوي في تصريحات صحفية إن العراق يمر بمشكلة حقيقية تتعلق بإجراء الانتخابات وتوفير رواتب الموظفين، وفي حال استمرار الوضع الراهن سيكون من المستبعد تحقيق انتخابات نزيهة وكفوءة،مشددا على أهمية حصول مجلس النواب على إجابات وافية من رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن الوضع المالي المقبل وإمكانية توفير الأموال لإجراء الانتخابات.

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