محافظ واسط يعلن نتائج اجتماع اللجنة العليا للإعمار

2020/11/27 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، الجمعة، عن ابرز نتائج اجتماع اللجنة العليا للاعمار، فيما اكد توجيه اللجنة بالإسراع في تمويل محافظة واسط وإعطائها الاولوية.



وقال المياحي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2020)، انه "تمت استضافتنا في الاجتماع الخاص باللجنة العليا للاعمار والخدمات في مكتب دولة رئيس الوزراء، بحضور، الامين العام لمجلس الوزراء، مستشار رئيس الوزراء للاعمار والاسكان صباح عبد اللطيف، سكرتير اللجة العليا للتنسيق بين المحافظة كاظم السهلاني، وعدد من وكلاء الوزارات المختصة، واعضاء اللجنة العليا للاعمار"، مبيناً ان "الاجتماع كان مخصص لدراسة مشاريع محافظة واسط".

واشار المياحي الى ان "الاجتماع ناقش مسألة المشاريع المستمرة، وسبل تسريع ورفع نسب انجازها ، وفق المواصفات الفنية الرصينة والمدد الزمنية المحددة".

وبشأن المشاريع المتلكئة قال المياحي انه "تم الحديث حول آلية دفع عجلتها وتصحيح مسارها لإعادة وتيرة العمل فيها بما يضمن انجازها ونجاحها ، سيما وأن أغلبها مشاريع مهمة وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن"، موضحاً ان "الاجتماع أكد على ضرورة حسم المشاريع المتوقفة، كونها تشكل عبأ واضح على المواطن الواسطي وتعطيل لمستوى تقديم الخدمات".

وتابع انه "تم عرض تفصيلي بالأرقام والإحصائيات ونسب الإنجاز ومعوقات العمل لعدد المشاريع وآلية معالجة المشاريع الوزارية المتوقفة وخاصة في الطرق والمدارس والبنى التحتية".

واشار المياحي الى ان الاجتماع خرج بنتائج ابرزها:

- توجيه دائرة المحاسبة في وزارة المالية، بالاسراع بتمويل محافظة واسط وإعطائها الاولوية في التمويل كونها لم تمول من خطة 2019 بسبب الاحداث الاخيرة.

- تلتزم الوزارات المعنية بوضع جدول زمني لحل مشاكل توقف مشاريعها العاملة في واسط

- تشكيل لجان ميدانية للاطلاع على مشاكل اكمال المشاريع ودعم المشاريع العاملة وتسهيل اجراءتها.

وختم المياحي بتقديم "الشكر لرئيس مجلس الوزراء لما يبذله من جهوده في إطار حلحلة المشاكل بين الوزارات والمحافظات وإنهاء حالة التداخل في الصلاحيات وتسهيلها"ـ مثمناً "جهود اللجنة العليا للاعمار والخدمات في مكتب دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر، لتعاونها ومهنيتها العالية في التعاطي مع مشاكل المحافظات الخدمية".

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