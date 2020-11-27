قصة مصورة ..تشييع مليوني للاسطورة مارادونا في الارجنتين


قصة مصورة ..تشييع مليوني للاسطورة مارادونا في الارجنتين
2020/11/27 | 11:33 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قصة مصورة ..تشييع مليوني للاسطورة مارادونا في الارجنتين 7 SKY TV.

sevenskytv.com/wp-content/uploads/2020/11/36138652-8989197-On_display_Mourners_left_flowers_football_shirts_and_flags_at_th-a-1_1606402417140-1-768x461

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة مصورة ..تشييع مليوني للاسطورة مارادونا في الارجنتين) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة مصورة ..تشييع مليوني للاسطورة مارادونا في الارجنتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).

واصل القراءة على سفن سكاي
Sponsored Links