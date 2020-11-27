عالية نصيف: التفاوض مع حكومة الإقليم على (هواء) لأن نفط الاقليم تم بيعه لمدة خمسين عاماً

2020/11/27 | 11:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت النائبة عالية نصيف أن الوفود

الحكومية المكلفة بالتفاوض مع حكومة

إقليم كردستان تتفاوض على (هواء) لأن نفط

الاقليم تم بيعه لتركيا لمدة خمسين

عاماً، بدليل أن المشاكل الاقتصادية

بدأت في الاقليم منذ سب

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