الحكومة العراقية تكشف تفاصيل إسناد بناء المدارس لشركات الصينية

2020/11/27 | 11:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم الجمعة، تفاصيل مشروع بناء المدارس من قبل الشركات الصينية.وقال حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن اللجنة العليا لبناء المدارس، قررت في …

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