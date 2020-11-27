2020/11/27 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الجمعة، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي صنعاء وعمران.

ففي العاصمة صنعاء شن طيران العدوان غارة على منطقة عطان، و3 غارات على الكلية الحربية، غارة على منطقة الحفا.

وشن طيران العدوان 3 غارات على جبل عيبان في مديرية بني مطر، و4 غارات على منطقة الصمع بمديرية أرحب، و3 غارات على منطقة ريمة حُميد وغارتين على منطقة جربان بمديرية سنحان محافظة صنعاء.

وفي محافظة عمران استهدف طيران العدوان بـ 4 غارات الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، و 5 غارات على مناطق متفرقة في المديرية ذاتها.

وأوضحت وسائل اعلام، أن طيران العدوان لا زال يحلق بكثافة في سماء العاصمة صنعاء والمحافظة، مشيرا إلى أنه لم يبلغ عن سقوط ضحايا بين المدنيين حتى اللحظة.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء ومحافظتين يمنيتين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء ومحافظتين يمنيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).