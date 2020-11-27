2020/11/27 | 11:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى السقوط الغزير للامطار في محافظة اربيل الى انزلاق للتربة في جبل على طريق باسرمه_حرير، فيما اكدت مديرية مرور اربيل ان هذا يشكل خطرا كبير على السائقين.

وقال فاضل حاجي المتحدث باسم مديرية مرور اربيل في صفحته الخاصة على الفيسبوك ان جزءا من جبل على طريق باسرمة_ حرير انهار جراء هطول الامطار، مشيرا الى ان الأمطار هطلت مرتين حتى الآن في هذا العام وفي المرتين انهار جزء من الجبل وهذا يشكل خطر على سالكي هذا الطريق من سائق المركبات.

وأضاف المتحدث باسم المرور ان اصلاح الطريق لا يحتاج الى تكلفة عالية، متسائلا عن السبب في عدم اصلاحه لحد الآن.

PUKmedia / خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انزلاق للتربة في جبل باربيل) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انزلاق للتربة في جبل باربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).