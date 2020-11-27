محتجون يقطعون طريقاً رئيسياً بالاطارات المحترقة في محافظة عراقية

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، بإقدام محتجين من المحافظة على قطع طريق رئيس شمال الناصرية احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محتجين من أهالي منطقة الكصة شمال الناصرية، أقدموا على قطع الطريق الرئيس بالإطارات المحترقة، احتجاجاً على تردي واقع الخدمات في مناطقهم".

وفي وقت وآخر، تشهد أغلب المناطق في المحافظة، احتجاجات متواصلة على تردي الواقع الخدمي، مما يجعل المحتجين يقدمون على قطع الطريق كمحاولة للضغط على الحكومة المحلية لتقديم خدمات إلى المواطنين.





ويوم الأحد الماضي، أبدى معاون محافظ ذي قار، حازم السعيدي، استغرابه من التصريحات تجاه موضوع صرف التخصيصات المالية الطارئة للمحافظة.

وذكر السعيدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، "نستغرب من الاتهامات التي طالت الحكومة المحلية بشأن صرف التخصيصات المالية المقرة في مجلس الوزراء، فحقيقة الأمر أن قرار مجلس الوزراء قبل شهور كان ينص على إنشاء صندوق لدعم ذي قار وتخصص لها أموال في موازنة 2021 وليس هذا العام، كذلك فإن أي تخصيصات أو مبالغ لم تصل للمحافظة من القرض الداخلي".وأضاف، أن "هذه التصريحات تهدف لإرباك الوضع الداخلي في المحافظة وتصدر من أشخاص لا يتمتعون بالمسؤولية"، داعيا، "الحكومة الاتحادية للاهتمام بمحافظة ذي قار التي تعاني حسب وصفه من الإهمال".وقرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار محافظة ذي قار.

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