4 مباريات في افتتاح الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.. التوقيتات والقنوات الناقلة

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تفتتح اليوم الجمعة ( 27 تشرين الثاني 2020)، الجولة الخامسة من منافسات دوري الكرة الممتاز، بإقامة اربع مباريات، مباراتان في بغداد، وثالثة بالديوانية، ورابعة على ملعب الكفل.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الجولة الخامسة تفتتح عند الساعة الثانية ظهرا، بلقاء يجمع الديوانية بالشرطة على الاول، وتعد الاهم في مباريات اليوم، وبنفس التوقيت يلتقي الطلبة وزاخو على ملعب الكرخ، والكهرباء والصناعات على ملعب التاجي".

واضاف: "وتختتم مباريات اليوم بلقاء يقام عند الساعة الرابعة والربع على ملعب الكفل ويجمع القاسم بالنفط".

الديوانية والشرطة..



الساعة 2 ظهراً..



ملعب الديوانية..



غير منقولة

الطلبة وزاخو..



الساعة 2 ظهرا..



ملعب الكرخ..



منقولة على الرياضية العراقية

الكهرباء والصناعات..



الساعة 2 ظهرا..



ملعب التاجي..



غير منقولة

القاسم والنفط..



الساعة الرابعة والربع..



ملعب الكفل..



منقولة على الرياضية العراقية

يشار الى أن فريق الجوية هو من يتصدر قائمة الدوري الممتاز بـ 10 نقاط، يليه نفط الوسط بنقاطه الـ 9.

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