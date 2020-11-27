نائب: نفط الاقليم تم بيعه قبل 7 سنوات والوفود الكردية تفاوض بغداد على ’’لا شيء’’

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، الجمعة، (27 تشرين الثاني، 2020)، إن نفط إقليم كردستان تم بيعه قبل 7 سنوات والوفود الكردية تفاوض بغداد على ’’لا شيء’’.

وذكرت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوفود الحكومية المكلفة بالتفاوض مع حكومة إقليم كردستان تتفاوض على ’’هواء’’ لأن نفط الاقليم تم بيعه لتركيا لمدة خمسين عاماً، بدليل أن المشاكل الاقتصادية بدأت في الاقليم منذ سبع سنوات وبلغت ذروتها في الأعوام الثلاثة الماضية عندما بدأت رواتب الموظفين تتأخر عدة شهور ".

واضاف البيان أن "الحزب الحاكم في الإقليم عقد اتفاقية منذ سبع سنوات لبيع النفط لتركيا وتم استلام الأموال ووضعها في أرصدة في الخارج تخص العائلة الحاكمة، وبسبب هذه الكارثة لم يعد هناك نفط للبيع سوى النفط المهرب عبر الناقلات الحوضية، ولهذا السبب عصفت الأزمة الاقتصادية بالإقليم وكان أول المتضررين منها شريحة الموظفين الذين باتت رواتبهم تتأخر وتتعرض للادخار الإجباري، في حين تكذب سلطة الإقليم على الناس وتلقي باللائمة على الحكومة الاتحادية للتغطية على فسادها وقيامها بنهب ثروة الشعب ".

وتساءلت نصيف :"ما الفائدة من ذهاب وفود تفاوضية من قبل الحكومة الاتحادية ومجيء وفود كردية الى بغداد في حين نفط الاقليم تم بيعه منذ سبعة أعوام ولمدة خمسين سنة؟ هل حكومتنا جاهلة أو مغفلة الى هذه الدرجة؟ أم أنها على دراية بالموضوع ومفاوضاتها عبارة عن تمثيلية للضحك على الشعب العراقي ؟ ".

وتابعت أن "الحكومة العراقية مطالبة بكشف الحقيقة أمام الشعب العراقي وتعلن موقفها تجاه ما قامت به سلطة الاقليم، مع إنهاء المفاوضات التي لا قيمة لها بعد أن تم نهب ثروة الشعب من قبل العائلة الحاكمة ".

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