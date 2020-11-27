النجيفي: الوقت ملائم لمناقشة تفاصيل الاقاليم الادارية واستحقاقاتها

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي، ان الوقت ملائم لمناقشة تفاصيل الاقاليم الادارية واستحقاقاتها، مؤكدا انه واقع جديد سيفرض نفسه.وقال النجيفي في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “الانهيار والفوضى..والاقاليم الادارية هي واقع جديد سيفرض نفسه بعد الفوضى..وقد اصبح الوقت ملائم لمناقشة تفاصيل الاقاليم الادارية واستحقاقاتها”.

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