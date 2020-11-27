العمليات المشتركة: داعش يستخدم مواد ارشيفة قديمة لإعطاء معنويات لعناصره

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، ان داعش الإرهابي في مرحلة الاندحار والانكسار الكبير، مشيرة الى انه يحاول الاعتماد على مواد ارشيفة قديمة لإعطاء معنويات زائفة لعناصره.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “عصابات داعش الإرهابية انكسرت انكساراً كبيراً في العام الحالي، وانخفض عدد …

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