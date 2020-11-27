الدفاع المدني يخمد حريقاً داخل فندق وسط بغداد

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد حريق إندلع داخل فندق وسط العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني، تمكنت من اخماد حريق اندلع في مركز للمساج داخل فندق جبل بيروت في منطقة الكرادة وسط بغداد”.وأشارت الى ان “ثمانية فرق باشرت بانقاذ النزلاء بالتزامن مع …

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