اليوم ..الاهلي والزمالك..بنهائي دوري أبطال أفريقيا

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / يلتقي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ستاد القاهرة الدولي.ويحلم كل فريق بإضافة لقب البطولة لخزائنه.وتوج الأحمر الاهلاوي بالبطولة من قبل 8 مرات والزمالك 5 مرات، وهو مايزيد من رغبة كلا فريق في الفوز بالأميرة السمراء.ويتواجد الأهلي في النهائي للمرة الـ 13 أما الزمالك فتأهل للنهائي من قبل 7 مرات./انتهى3

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