الغزي يبحث مع اللاعبين الدوليين كرار جاسم ومحمد عبد الزهرة هموم الواقع الرياضي

2020/11/27 | 11:53 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزّي مع اللاعبين الدوليين، كرار جاسم، ومحمد عبد الزهرة.هموم الواقع الرياضي في العراق.وتم في اللقاء/ حسب بيان للامانة/ البحث في سبل تأسيس خطط حيوية على مستوى: الإدارة، والاستثمار؛ لرفد الفعاليات الرياضية، وتطويرها في جميع المجالات.وأبدى الغزي ، استعداد الحكومة الدائم والمتواصل لدعم الرياضة العراقية، ونجومها الرياضيين الذين يدأبون في التدريبات والعمل؛ من أجل رفع اسم العراق ورايته في المحافل الدولية.من جِهتِهما أثنى اللاعبان الدوليان: جاسم وعبد الزهرة، على الاهتمام ودعم المسؤولين العراقيين بشكل عام للرياضة في البلاد./انتهى3

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