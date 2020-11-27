علاوي لـ«الاقتصاد نيوز»: نعمل على استقلال ادارات المصارف الحكومة

2020/11/27 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف وزير المالية، علي علاوي، عن وجود مقترح لجعل إدارات المصارف الحكومية مستقلة عن الحكومة، من اجل تطوير عملها.

وقال علاوي لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه في موازنة العام 2021 سيكون هناك توجه بفصل إدارات المصارف الحكومية عن وزارة المالية وتصبح إدارات مستقلة، من اجل تطوير عملها.

وأضاف أن نموذج مصرف الTBI سيكون مشابها له، واكثر تطورا، في إدارة المصارف الحكومية الأخرى، موضحا أن وزارة المالية مسؤولة عن عمل المصارف الحكومية بينما البنك المركزي مسؤول عن عمل المصارف الخاصة.

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