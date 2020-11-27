تحالف سائرون: يعلق على تظاهرات اليوم

2020/11/27 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

علق تحالف سائرون، اليوم الجمعة، على التظاهرات المقامة في ساحة التحرير وعدد من المحافظات مشيرا الى انها تهدف لبيان توحد وتماسك أنصار التيار.

وقال عضو تحالف سائرون الدكتور جواد الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "تظاهرة اليوم هي لمؤيدي وأتباع التيار الصدري وجماهير سائرون في ساحة التحرير ويسبقها صلاة الجمعة ،وهي تجمع لقراءة بيان وميثاق باسم التيار الصدري"، لافتاً إلى أن "هذا التجمع يهدف إلى بيان توحد وتماسك أبناء التيار الصدري ،وكذلك لمواساة فاطمة الزهراء "عليها السلام" بذكرى استشهادها".

وأشار إلى أنه "سيتلى بيان موحد وميثاق موحد ،وهو مركزي ستتم قراءته بعد الصلاة".

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