الآلاف من اتباع التيار الصدري يحتشدون في التحرير

2020/11/27 | 11:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافد الآلاف من أتباع التيار الصدري، الجمعة، على ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، لإقامة صلاة الجمعة هناك، تلبية لدعوة زعيم التيار مقتدى الصدر.

وقال مراسل ،”تقدم”، إن أعداداً كبيرة من أتباع التيار الصدري توافدت إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وسط انتشار أمني مكثف لحمايتهم

وأضاف أن القوات الأمنية قطعت جميع الطرق المؤدية إلى الساحة.

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